Okulda hamile Ã¶ÄŸretmene ve gÃ¼venlik gÃ¶revlisine dehÅŸeti yaÅŸattÄ±

Olay, 13 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda Åžahintepe Mahallesi'nde bulunan HacÄ± Ali Osman GÃ¼l Ä°lkokulu'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, veli Mezher Ã–. Ã§ocuÄŸunu sÄ±nÄ±fa kadar bÄ±rakmak istedi. Ä°zin verilmeyince okul binasÄ±na zorla girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Mezher Ã–., hamile Ã¶ÄŸretmen Esin Ã‡.'ye sÄ±nÄ±fta Ã¶ÄŸrencilerinin Ã¶nÃ¼nde hakaretler savurarak saldÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan olaya mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¼venlik gÃ¶revlisi RÄ±fkÄ± Ã‡.'ye yumruk atarak burnunu kÄ±rdÄ±. Ã–ÄŸretmen Esin Ã‡.'nin olay yerinde kÄ±sa sÃ¼reli baygÄ±nlÄ±k ve ÅŸok geÃ§irdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¼venlik gÃ¶revlisi RÄ±fkÄ± Ã‡. Ä°se hastaneye giderek tedavi gÃ¶rdÃ¼. Ã–ÄŸretmen ve gÃ¼venlik gÃ¶revlisi polis merkezine giderek ÅŸikayetÃ§i olurken o anlar ise gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan EÄŸitimciler BirliÄŸi SendikasÄ± Ä°stanbul 1 No'lu Åžubesi eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile okul Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

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"CEHALETE DAYANAN ÅžÄ°DDETÄ° BÄ°R AN Ã–NCE ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

EÄŸitim-Bir-Sen Ä°stanbul 1 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± MÃ¼kremin KÃ¶se, "EÄŸitimcilere yÃ¶nelik her saldÄ±rÄ± aklÄ±mÄ±zÄ± kÃ¶rleÅŸtirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliÄŸimizi esir almakta, irfanÄ±mÄ±zÄ± yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan ÅŸiddeti bir an Ã¶nce ortadan kaldÄ±rmalÄ±yÄ±z. Ã–ÄŸretmenlerimizi hedef alan bÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±lar sona erinceye, karanlÄ±k, ÅŸuursuzluk son buluncaya kadar herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Biz bilginin gÃ¼cÃ¼nÃ¼n, cehalet cÃ¼rmÃ¼yle sindirilmesine mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz. Ruhumuzu besleyen, benliÄŸimizi geliÅŸtiren, geleceÄŸimizi aydÄ±nlatan milletÃ§e varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dayanaÄŸÄ± olan eÄŸitimin, ÅŸiddete esir olmasÄ±na hep birlikte karÅŸÄ± durmalÄ±yÄ±z" dedi. (DHA)

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