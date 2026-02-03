Okul tuvaletine yerleştirilen kamera ile ilgili yürütülen soruşturmada müdür görevden alındı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.02.2026 - 18:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-

Isparta'daki bir ortaokulda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirilmesine ilişkin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K., görevden alındı.

Işıkkent Mahallesi Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiğine dair fotoğrafların sanal medyada yayılmasından sonra veliler duruma tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tepkiler üzerine soruşturma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İddia konusu olayla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, konu müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir" denildi.

Devam eden inceleme ve soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K.'nin görevinden alındığı, bir başka okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi sonrasında tuvaletlerdeki kameralar kaldırıldı. (DHA)

