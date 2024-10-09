GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Okul çıkışı 'torpil' patlatan çocuklara dehşeti yaşattı

Okul çıkışı 'torpil' patlatan çocuklara dehşeti yaşattı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, okuldan çıkarken torpil patlattığını öne sürdüğü öğrencilere saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

09.10.2024 - 01:14 | | Alican GÜMÜŞ/ SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)
Okul çıkışı 'torpil' patlatan çocuklara dehşeti yaşattı

Olay Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan Adem Nural Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan öğrenciler, torpil patlattı. Duruma tepki gösteren ve sesten rahatsız olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi ise çocuklara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Okul çıkışı 'torpil' patlatan çocuklara dehşeti yaşattı

Okul çıkışı 'torpil' patlatan çocuklara dehşeti yaşattı

Hakim ve savcı ataması Resmi Gazete’de yayımlandı

Hakim ve savcı ataması Resmi Gazete’de yayımlandı

Kocaeli'de restoran alev alev yandı, geriye iskeleti kaldı

Kocaeli'de restoran alev alev yandı, geriye iskeleti kaldı