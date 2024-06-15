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Oğuzhan Uğur için 4,5 yıl hapis cezası istendi

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinde sahibi olduğu "BaBala TV" kanalının sosyal medya hesabından "barajların çatladığı" yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Uğur'un "Basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

15.06.2024 - 08:48 |
Oğuzhan Uğur için 4,5 yıl hapis cezası istendi

Oğuzhan Uğur hakkında, "BaBala TV" sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

1Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde paylaşımlar yapıldı"

İddianamede, 8 kişi müşteki; Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, BaBaLa TV isimli sosyal medya hesabından kamu barışını bozmaya elverişli şekilde gerçeğe aykırı olarak paylaşımlar yapıldığı, tweet’lerin şüpheli Kaan Kayacan tarafından paylaşıldığı ifade edildi. Şüpheliler Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan’ın ayrı ayrı ‘basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

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