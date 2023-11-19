Ogün Samast hakkında 12 yıla kadar hapis talebi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Nisan 2021'de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi 'müşteki' sıfatıyla, Ogün Samast ise 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrasında öncelikli olarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'nü ele geçirdiği, daha sonra şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam-Tevhid, 17-25 Aralık operasyonu ve davalarını, devamında ise 15 Temmuz darbe girişimine giden süreci başlattığı belirtildi.



Örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi

Suça sürüklenen çocuk Ogün Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin FETÖ'nün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu ortaya koyduğunun vurgulandığı iddianamede, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte suça sürüklenen çocuk Ogün Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi.



"Büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur, yakarım seni"

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk Ogün Samast'ın her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmese de aşamalarda vermiş olduğu ifadelerin varılan bu sonucu doğruladığı aktarıldı. Samast'ın 5 Aralık 2014'de savcılıkta verdiği ifadenin de yer aldığı iddianamede, Samast'ın "Mektupta yazdığım gibi Yasin önce beni Erhan Tuncel'in evine götürdü. Ben evde bilgisayarda oyun oynuyordum. O sırada benim bulunduğum yerin 3 metre arkasında mutfak bölümü vardı, mutfağın kapısı açıktı. Erhan'la Yasin konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Erhan'ın 'Ramazan Akyürek ve Fuat müdür' diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim. Yasin dedi ki, 'O zaman sırtımız sağlam' dedi. Evden çıkınca Yasin'e sordum. Yasin dedi ki, 'Ben Ramazan Akyürek'i tanıyorum. İsmen de tanıyorum, Trabzon'da müdürlük yaptı biliyorum ama Fuat müdür kim?' dedim. Yasin de bana, 'Erhan'ın tanıdıkları, biz bu işi öteki çocuğa yaptıracaktık. Çocuk vazgeçti, Erhan onlardan referans almış. Ramazan müdür hatta 'İstanbul emniyet amiri bile biliyor ama arkanızda hepsi, düşün, büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur yakarım seni' dedi. Ben de önce dediğim gibi tekrar 'Peki' dedim. Ben Yasin’e 'Olay nasıl olacak?' dedim, Yasin de bana 'Direkt olarak vuracaksın, bu şekilde imzanız olacak.' Ayrıca bana bayrak verdi otobüsten Trabzon’a dönerken, 'Samsun’dan seni alacaklar, eğer burada alınırsan Ramazan müdür açığa çıkar' dedi" dediği aktarıldı.



12 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame onaylandığı takdirde Samast'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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