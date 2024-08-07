Öğretmen seminerleri online mı, seminerler ne zaman başlıyor eylül? Seminerler yüz yüze mi olacak?

Öğretmen seminerleri eylül ayında düzenlenecek. Yüz yüze yapılan öğretmenlerin mesleki çalışmaların bu sene online olup olmayacağı da merak ediliyor. 2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül günü başlıyor. 2024-2025 yılında birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN EYLÜL 2024?

Öğretmen seminerleri Eylül ayının 2'sinde başlayacak. Mesleki çalışmalar 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Seminerler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilecek.



