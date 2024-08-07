Öğretmen seminerleri online mı, seminerler ne zaman başlıyor eylül? Seminerler yüz yüze mi olacak?
2024-2025 Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimine göre öğretmen seminerlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yeni eğitim öğretim yılı da 9 Eylül’de başlayacak. Seminerler okulların açılmasından önce yapılacak. Peki, Öğretmen seminerleri online mı, seminerler ne zaman başlıyor eylül?
07.08.2024 - 14:26 |
Öğretmen seminerleri eylül ayında düzenlenecek. Yüz yüze yapılan öğretmenlerin mesleki çalışmaların bu sene online olup olmayacağı da merak ediliyor. 2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül günü başlıyor. 2024-2025 yılında birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN EYLÜL 2024?
Öğretmen seminerleri Eylül ayının 2'sinde başlayacak. Mesleki çalışmalar 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Seminerler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilecek.