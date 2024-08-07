GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Öğretmen seminerleri online mı, seminerler ne zaman başlıyor eylül? Seminerler yüz yüze mi olacak?

Öğretmen seminerleri online mı, seminerler ne zaman başlıyor eylül? Seminerler yüz yüze mi olacak?

2024-2025 Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimine göre öğretmen seminerlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yeni eğitim öğretim yılı da 9 Eylül’de başlayacak. Seminerler okulların açılmasından önce yapılacak. Peki, Öğretmen seminerleri online mı, seminerler ne zaman başlıyor eylül?

07.08.2024 - 14:26 |
Öğretmen seminerleri online mı, seminerler ne zaman başlıyor eylül? Seminerler yüz yüze mi olacak?

Öğretmen seminerleri eylül ayında düzenlenecek. Yüz yüze yapılan öğretmenlerin mesleki çalışmaların bu sene online olup olmayacağı da merak ediliyor. 2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül günü başlıyor. 2024-2025 yılında birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN EYLÜL 2024?

Öğretmen seminerleri Eylül ayının 2'sinde başlayacak. Mesleki çalışmalar 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Seminerler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilecek.

GÜNCEL HABERLER

İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdükten sonra buzdolabında saklamış!

İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdükten sonra buzdolabında saklamış!

12 Ağustos gecesi yaşanacak! Saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girecek

12 Ağustos gecesi yaşanacak! Saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girecek

İsrail kanallarında çirkin görüntüler: Filistinliye işkence videosunu yayınladılar

İsrail kanallarında çirkin görüntüler: Filistinliye işkence videosunu yayınladılar