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GündemÖğrenciler işin kolay yolunu buldu! İşte internetten ödev yaptırmanın ücreti
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Öğrenciler işin kolay yolunu buldu! İşte internetten ödev yaptırmanın ücreti

Öğretmenlerin verdiği ödevler, makaleler, tezler yeni bir iş kolunun doğmasını sağladı. Üşengeç öğrenciler hizmet sağlayıcı sitelerde para karşılığı ödevlerini başkalarına yaptırmaya başladı. Popüler e-ticaret sitelerinde birçok ilan bulunurken bir ödevin maliyeti ise bin 500 TL’yi bulabiliyor.

07.04.2022 - 23:40 |
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Kanal D haberden Mehtap Sürücü Soyer’in haberine göre, öğrenciler çoğu ödevini Internet üzerinden bulduğu kişilere yaptırtıyor. Öğrencilerin konu bile düşünmeye ihtiyaç olmadan ödevlerini yaptırabildiği, kitapları okutabildiği, Tez yazdırabildiği kişilere ulaşabilmesi ise oldukça basit.

Yasak olduğu halde popüler e-ticaret sitelerinde ilanların bolluğu ise denetimsizliği gözler önüne seriyor. Ortalama 15 sayfalık bir ödevin fiyatı ise bin 500 TL’yi bulabiliyor. Ödevi yapanların kendinden emin olması ve başkası tarafından yazıldığı kesinlikle anlaşılmayacak garantisi vermesi ise öğrencileri cezbeden etken olabiliyor.

Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) daha önce Ödev ve tez hazırlayanlar ve hazırlatanlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuş, hukuki süreç başlamıştı...

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