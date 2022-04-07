Öğrenciler işin kolay yolunu buldu! İşte internetten ödev yaptırmanın ücreti

Kanal D haberden Mehtap Sürücü Soyer’in haberine göre, öğrenciler çoğu ödevini Internet üzerinden bulduğu kişilere yaptırtıyor. Öğrencilerin konu bile düşünmeye ihtiyaç olmadan ödevlerini yaptırabildiği, kitapları okutabildiği, Tez yazdırabildiği kişilere ulaşabilmesi ise oldukça basit.

Yasak olduğu halde popüler e-ticaret sitelerinde ilanların bolluğu ise denetimsizliği gözler önüne seriyor. Ortalama 15 sayfalık bir ödevin fiyatı ise bin 500 TL’yi bulabiliyor. Ödevi yapanların kendinden emin olması ve başkası tarafından yazıldığı kesinlikle anlaşılmayacak garantisi vermesi ise öğrencileri cezbeden etken olabiliyor.

Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) daha önce Ödev ve tez hazırlayanlar ve hazırlatanlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuş, hukuki süreç başlamıştı...