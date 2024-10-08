Oğlunu ihbar eden anne uyuşturucu şebekesinin yakalanmasını sağladı

Kırklareli'nde yaşayan bir annenin, uyuşturucu ticareti yapan oğlunun ihbar etmesi ile başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 10 adres ve 2 araca yönelik operasyon düzenledi. Oğlunun evde olduğu sırada anne, polisle yeniden irtibata geçti. Çocuk evde yakalanırken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 400 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 18 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 120 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 11 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklandı, annesinin polise ihbar ettiği çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.