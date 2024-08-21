ÖGG sınavı ne zaman 2024, ÖGG sınavına nasıl girilir? Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. yenileme Eğitimi Sınavı saat kaçta?

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. yenileme Eğitimi Sınavı’nın olacağı tarih Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılmıştı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ÖGG SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. yenileme Eğitimi Sınavı ise 25 Ağustos Pazar günü yapılacak, sınav saat 10.00'da başlayacak.



Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.



Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere

değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.



Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

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