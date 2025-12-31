Ocak 2026 eczaneler açık mı? Yılbaşında eczaneler kaçta açılıyor, Kaçta kapanıyor?

Haberin Devamı

1 Ocak, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde eczanelerin çalışma sistemi "Pazar günü" düzenine geçer.

SADECE NÖBETÇİ ECZANELER HİZMET VERECEK

Normal Eczaneler: 1 Ocak 2026 Perşembe günü tüm Türkiye genelindeki eczaneler kapalı olacaktır.

Nöbetçi Eczaneler: Vatandaşların mağdur olmaması adına sadece her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.

Mesai Başlangıcı: Eczaneler normal çalışma düzenine 2 Ocak 2026 Cuma sabahı saat 09:00 itibarıyla dönecektir.

EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Size en yakın nöbetçi eczaneyi öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz: