Ocak 2026 eczaneler açık mı? Yılbaşında eczaneler kaçta açılıyor, Kaçta kapanıyor?
Yeni yılın ilk sabahında sağlık sorunu yaşayan veya düzenli ilaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar, eczanelerin çalışma saatlerini sorguluyor. 1 Ocak 2026 Perşembe gününün resmi tatil olması sebebiyle, standart eczane mesailerine ara verilecek. Peki, bugün eczaneler kapalı mı? Acil durumlarda hangi eczaneye gidilecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve diğer tüm illerde geçerli olan 1 Ocak eczane çalışma düzeni ve nöbetçi eczane listesine dair tüm detaylar haberimizde...
1 Ocak, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde eczanelerin çalışma sistemi "Pazar günü" düzenine geçer.
SADECE NÖBETÇİ ECZANELER HİZMET VERECEK
Normal Eczaneler: 1 Ocak 2026 Perşembe günü tüm Türkiye genelindeki eczaneler kapalı olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler: Vatandaşların mağdur olmaması adına sadece her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.
Mesai Başlangıcı: Eczaneler normal çalışma düzenine 2 Ocak 2026 Cuma sabahı saat 09:00 itibarıyla dönecektir.
EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?
Size en yakın nöbetçi eczaneyi öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından tüm illerin listesine ulaşabilirsiniz.
Eczane Camları: Kapalı olan her eczanenin camında, o bölgedeki nöbetçi eczanelerin isim, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı bir liste bulunmaktadır.
Belediye ve Eczacı Odaları: İlinizdeki Eczacı Odası'nın resmi web sitesi üzerinden anlık listeyi görebilirsiniz.