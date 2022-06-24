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O karayolu ulaşıma kapatıldı! Dev kaya parçaları...

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

24.06.2022 - 18:43 | | Fatih TURAN/ ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)
O karayolu ulaşıma kapatıldı! Dev kaya parçaları...

İlçenin Acısu- Şıhkıranı- Sis Dağı Yaylası yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde etkili sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı. İlçe belediyesi ekiplerince iş makinesi eşliğinde başlatılan çalışmayla kaya parçaları temizlenirken, karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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O karayolu ulaşıma kapatıldı! Dev kaya parçaları...

O karayolu ulaşıma kapatıldı! Dev kaya parçaları...