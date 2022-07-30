O illerden peş peşe acı haber geldi! Ölü sayısı giderek artıyor

Kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Sivas ve çevresinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Sivas’ta kenelerin görülmeye başlandığı Mayıs ayından bu güne kadar kene ısırması sonucu KKKA’ya bağlı olarak ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Son olarak Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde ikamet eden 62 yaşındaki R.Z.Ç, geçtiğimiz hafta vücuduna yapışan kene çıkartıldıktan sonra yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. R.Z.Ç bugün öğle saatlerinde vefat etti.

Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi Rabiye Güngör (60) abdest alırken ayağına kene tutunduğunu fark etti. Rabiye Güngör keneyi tutunduğu yerden çıkararak öldürdü. Bir gün sonra yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Rabiye Güngör'e kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Güngör, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de bir kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yaşayan Ü.Ç. (69) vücuduna yapışan keneyi fark etti. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Ü.Ç. bir süre sonra yüksek ateş ve halsizlik şüphesiyle Köse Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan KTÜ Farabi Hastanesine sevk edilen Ü.Ç.’ye kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ü.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.