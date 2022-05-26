O ilimizde çil çil altınlar bulundu!

Sungurlu ilçesinde 4 kişinin ellerinde bulunan tarihi niteliği olan eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 4 altın sikke, 1 gözyaşı şişesi, 7 haç, 22 yüzük, 1 erkek heykel figürü, 1 kadın heykel figürü, 677 farklı ebat ve şekillerde sikke ile 60 farklı ebat ve şekillerde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler de gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.