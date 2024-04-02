'O delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni sorguya alsın' dedi, soluğu karakolda aldı

Milas'ta Mart ayı içerisinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir motosikletli, 19 Mayıs Bulvarı'nda polisten kaçarken motosikletten düşerek kaza yaptı. Milas Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kazanın ardından yine kaçmaya çalışan kişiye müdahalede bulunarak işlem yaptı.

Kaçan motosikletlinin kazası güvenlik kamerasına yansıdı



Milas'ta trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayıp, motosikletle kaçan şahsın yaptığı kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde trafik polisinden kaçan şahsın motosikleti ile kaldırıma çarparak yere düşmesi yer alıyor.

Görevli polisin işini yapmasını engelledi



Polisten kaçan şahsın etkisiz hale getirildiği anlarda M.U. isimli bir kişi, polis memuruna mukavemette bulunarak, ittiği polisin görevini yapmasına engel olmaya çalıştı. Şahıs görevini yapan polise yalan beyanda bulunup, polisin kovaladığı motosiklete çarptığını iddia ederek polise hakaret etti.

"Kahraman Türk polisi gelsin beni alsın"



Olayın yerel medyada haberleştirilmesinin ardından sosyal medyadaki bir haberin altına İ.D. isimli bir kişi de yorum yazdı. İ.D., sosyal medyadaki yorumunda, "Artistliği o zaman da yaptık şimdi de yapıyoruz, o delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni sorguya alsın" diye yazdı.

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Konuyla ilgili harekete geçen Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ile Terörle Mücadele ekipleri, yazdığı yorumda emniyet teşkilatını aşağıladığı belirlenen İ.D. ve görevli polise mukavemette bulunan, aynı zamanda çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen M.U.'yu gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilirken, şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.