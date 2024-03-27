Nusr-et'e silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Etiler'de Nusret Gökçe'ye ait 'Nusr-et' isimli restoranda 2 farklı tarihte yapılan silahlı saldırı ile ilgili geniş çağlı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler çalışmaların devamında yurt dışında bulunan ve firari olarak aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un, yine yurt dışında olan firari suç örgütü lideri Volkan Reçber'e saldırıyı gerçekleştirmeleri için talimat verdiğini, bunun üzerine Reçber grubunun saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler bunun üzerine tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, Çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesi ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

Operasyonla ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun'un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş'ta bulunan “Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi" ifadelerini kullandı.

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