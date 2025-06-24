NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, on yıllık yolculuğunu anlamlı bir programla andı

Medeniyetimizin derin birikimini bugünün dinamikleriyle harmanlayarak iyiliğe, hakikate ve güzelliğe yönelen gençler yetiştirmeyi amaçlayan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, bu yolculukta; insanın varoluşsal bütünlüğünü gözeten, fıtratla uyumlu bir eğitim anlayışıyla; her öğrencinin kendine özgü potansiyelini keşfetmesine, sorgulayan ve özgür düşünebilen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor.

On yılı geride bırakan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, kuruluşundan bugüne güçlenerek devam ettiği yolculuğu, samimi bir aile buluşması ile taçlandırdı. Vakfın bünyesinde şimdiye kadar katkı vermiş bütün çalışan, öğrenci, öğretmen, veli ve danışmanların davetli olduğu etkinlik duygusal anlara da ev sahibi oldu.

Vakfın on yıllık gelişim süreci, özel bir sergiyle davetlilerin ilgisine sunuldu.

Program, NUN Eğitim ve Kültür Vakfının dünden bugüne yaşadığı dönüşümün, öğrencilerinin akademik kültürel sportif başarılarının ve daha birçok anının katılımcılarla buluşturulduğu etkileyici bir sergiyle başladı. Öğrenci ve mezunlarının aktif rol üstlendiği sergiyi gezen katılımcılar, vakfın özgün eğitim anlayışını, büyüyen faaliyet alanını ve geleceğe yönelik hayallerini daha yakından keşfetme imkânı buldular.

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Serginin ardından, bugüne dek üç klasik Türk müziği albümü yayınlayan NUN Çocuk Korosu, seslendirdiği seçkin eserler ile büyük beğeni topladı. Sonrasında gerçekleşen sahne programında yayınlanan NUN 10 filminde bu yolculuğa emek vermiş onlarca kişinin dilinden anekdotlarla vakfın eğitim felsefesi, misyonu ve vizyonu aktarıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Sayın Berat Albayrak vakfın kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

“Bugün burada olan olmayan sayısız, binlerce bu vakfa dokunmuş, kenarından köşesinden yolu kesişmiş tüm aile dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Vakıf işi böyle bir iş. Herkesin kenarından, köşesinden, elinden tutarak yarına aktaracağı çok ehemmiyetli, kıymetli, kültürümüzün temel taşlarından biri olan çok önemli bir iş. İlk günden bugüne uzmanlığa, tecrübeye ve istişareye büyük ehemmiyet verdik. Birçok eksiğimiz oldu. Hatamız oldu, hatalardan ders çıkarmanın erdemine de inanarak kendimizi geliştirme, daha ileriye taşıma noktasında çok önemli adımlar attık. Hiçbir başarıya meftun olmadık. Çünkü bizim aldığımız ahlak ve kültür bugünümüzün düne eşit olmaması gerektiğini vurguluyor. Hep daha yukarıya, hep daha iyiye, hep daha mükemmele. Biz bir iş yapıyorsak en iyisini yapalım ama her geçen gün kendini geliştirerek.”

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Ardından, ilham konuşması için ağırlanan Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, bir edebiyat hocası olarak medeniyetlerin taşıyıcı unsurları arasında geçmiş kültürel sembollerin ve metaforların rolüne atıfta bulundu. Toplumların sürekliliği için kadim değerlerinin bugüne semboller düzeyinde de aktarımının önemine işaret eden Tökel, eğitimde de hayatın bütününde olduğu gibi aşkın gerektiğini, “aşk olmadan meşkin yani işin de olmayacağını” çarpıcı örneklerle vurguladı.

Program, sanatçı Yücel Arzen’in sahne aldığı konserle sona erdi. Yoğun katılımla gerçekleşen bu anlamlı buluşma, NUN Eğitim ve Kültür Vakfının ülkemizin eğitim ve düşünce ekosistemine katkıları kadar sonraki on yıl için hayallerin ve planların paylaşılmasına da imkân verdi. Vakfın bütün çalışmalarında uluslararası bir mükemmeliyet merkezi olmasını hedefleye vakıf, 2014 yılında kurulan NUN Okullarının ardından, 2023 yılında Türkiye'nin "düşünce ekosistemine ilham olmak ve değişime yön vermek" mottosuyla kurduğu Enstitü Sosyal'den sonra üçüncü ve tamamlayıcı unsurun vakfın kültür ayağını öne çıkarması beklenen bir girişim olacağını paylaştı.