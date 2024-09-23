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Numan Kurtulmuş'tan şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ümraniye'de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

23.09.2024 - 11:16 |
Numan Kurtulmuş'tan şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için taziye mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Görevi başında çıkan çatışma sonucu şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı; aynı olayda yaralanan Polis Memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye de acil şifalar diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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