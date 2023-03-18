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Nüfus Müdürlüğü'nden adres beyanı açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların adres beyanı yapabilmeleri için nüfus müdürlüklerinin 17 Mart saat 23:59’a kadar açık bulundurulacağını duyurdu.

18.03.2023 - 08:54 |
Nüfus Müdürlüğü'nden adres beyanı açıklaması

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yerleşim yeri adres değişikleri çerçevesinde nüfus müdürlüklerinin 17 Mart saat 23:59’a kadar açık bulundurulacağını bildirdi. Adres servisleriyle ilgili tüm işlemlerin ise randevusuz gerçekleştirilebileceği belirtildi.

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