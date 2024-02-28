Noter sistemi ne zaman gelecek? Noter satış sistemi gitti, çalışmıyor!

Noterlik işlemleri dijital olarak gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla teknik sorunlar, ağ kesintileri ya da yazılım hataları noter sisteminin aksamasına neden olur.

NOTER SİSTEMİ NE ZAMAN GELECEK?

Noter sistem arızası, Türkiye genelinde tasdik ve alım satım işlemlerinin duraksamasına neden oldu. Sistem arızası dolayısıyla hizmet veremeyen noterin giriş yaptığı sistem geldi.