Norveç'ten geri adım! Bakan Çavuşoğlu: Verdikleri izni iptal ettiler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." açıklamasını yaptı.
02.02.2023 - 17:03 |
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." açıklamasını yaptı.