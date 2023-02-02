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Norveç'ten geri adım! Bakan Çavuşoğlu: Verdikleri izni iptal ettiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." açıklamasını yaptı.

02.02.2023 - 17:03 |
Norveç'ten geri adım! Bakan Çavuşoğlu: Verdikleri izni iptal ettiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." açıklamasını yaptı.

 

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