Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet merak edilen soruyu yanıtladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç ibadetinde niyetin önemine ilişkin detayları paylaştı. Yapılan açıklamada, niyet etmenin orucun şartlarından olduğu ve niyetsiz orucun sahih olmadığı vurgulandı. Kalben niyet etmenin yeterli olduğu, ancak niyetin dil ile ifade edilmesinin mendup sayıldığı belirtildi. Ayrıca sahura kalkmanın da niyet yerine geçtiği ifade edildi.

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vaktinin, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dakika kalıncaya kadar) kadar sürdüğü bildirildi. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olabilmesi için bu vakitten itibaren herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir davranışta bulunulmamış olması gerektiği kaydedildi. Aksi halde gündüz niyetinin caiz olmayacağı aktarıldı. Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyetin yeterli olduğu, bununla birlikte geceden niyet edilmesinin ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde belirterek niyet edilmesinin daha faziletli olduğu ifade edildi. Ramazan ayının her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi gerektiği de belirtildi.

Kaza, kefâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için ise niyetin, gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar yapılmış olması gerektiği bildirildi. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefâret veya adak orucuna” şeklinde açıkça belirtilmesinin şart olduğu kaydedildi.

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile oruçlar dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmesi gerektiği aktarıldı. İmsak vaktine kadar niyet edilmemesi durumunda o günkü orucun geçerli olmayacağı ifade edilirken, nâfile oruçlara güneş tepe noktasına gelmeden önceye kadar niyet edilebileceği belirtildi.