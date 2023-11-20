NiÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n eski kocasÄ±nÄ± vurmuÅŸtu! Radyocu Ersin Baydamar tutuklandÄ±

Olay, 15 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ YeÅŸilkÃ¶y Sahil'de saat 22.00'de meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, radyo programÄ± yapan Ersin Baydamar ile Ebru Manay bir sÃ¼re Ã¶nce niÅŸanlandÄ±. Manay'Ä±n eski eÅŸi Mithat Åžahin, bunu Ã¶ÄŸrenince Ã¶nce Ebru Manay'Ä± arayÄ±p hakaret ve kÃ¼fretti, ardÄ±ndan da Ersin Baydamar'Ä± arayÄ±p hakaret ederek tehdit etti. Åžahin, Baydamar'a konumunu da atarak gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸini sÃ¶yledi.

Baydamar, Åžahin'in silahlÄ± gezdiÄŸini bildiÄŸi iÃ§in yanÄ±na silah alarak atÄ±lan konum olan YeÅŸilkÃ¶y sahile gitti. Burada gÃ¶rÃ¼ÅŸen Åžahin ve Baydamar arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve taraflar birbirine silah Ã§ekti. Baydamar, silahÄ±yla Åžahin'e ateÅŸ etti. KurÅŸunlarÄ±n isabet ettiÄŸi Åžahin kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, Baydamar ise olay yerinden kaÃ§tÄ±.Â



ÅžÃ¼pheli Ersin Baydamar, daha sonra BaÄŸcÄ±lar GÃ¼neÅŸli'deki polis merkezine giderek teslim oldu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Baydamar emniyetteki iÅŸlemlerinin bitmesinin ardÄ±ndan BakÄ±rkÃ¶y Adalet SarayÄ±'na getirildi. Burada ilk olarak savcÄ±ya ifade veren Baydamar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sulh ceza hÃ¢kimliÄŸince 'Kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s' suÃ§undan tutuklandÄ±.Â

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