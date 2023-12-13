Nişan skandalında cehalet savunması: Kızımız 13 değil 14 yaşında!

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde yaşayan Osman S., sekizinci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki kızı C.S.’yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı. 7 Aralık’ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada yayınlanmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan olayın ardından 13 yaşındaki C.S., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp yurda yerleştirildi.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Her iki aile, bizi 13 yaşındaki C.S.’nin de yaşadığı evde karşıladı. İki aileden toplam sekiz yetişkinin bulunduğu odadaki herkes yaşanan nişan olayının normal olduğunu ve basın tarafından durumun abartıldığını savundu. C.S.’nin babası Osman S., kızının 14 yaşında olduğunu, kızını nişanladığı Ali G.’nin ise 25 yaşında olduğunu öne sürerek, “Kızım bir yıldır bu çocukla konuşuyor. Biz de öğrenince laf söz olmasın diye söz kestik. Yaşı gelince de evleneceklerdi. Ama sanki bu olay ilk kez yaşanıyormuş gibi abartıldı” dedi. Baba, köyde bu yaşlarda evliliklerin olduğunu söylediği anda ise odadaki diğer kişiler tarafından susturuldu.

Haberin Devamı

‘ZORLA BİR ŞEY OLMUŞ DEĞİL’

Ali G.’nin babası Fikret G. de, ‘İkisinin rızası da varmış. Bunlar zaten bir yıldır konuşuyormuş. Biz de gelip Allah’ın emriyle istedik, ailesi de verdi. Zorla bir şey olmuş değil. İfademizi de gerekli yerlere verdik’ diye konuştu. ‘13 yaşındaki kızın rızası mı olur?’ diye sorduğumuzda da, babanın cevap vermesine fırsat vermeyen diğer aile üyeleri araya girip, “Bir yıldır görüşüyorlarmış zaten, zorla bir şey yok” dediler.

‘SÖZ KESTİK Mİ HER ŞEY BİTER’

Ali G.’nin amcası Hasan G. ise “Medya her şeyi çok abarttı, tüm abartan medyaya dava açacağız. Çocuklar zaten bir yıldır konuşuyormuş, hata yapmasınlar diye biz de söz kestik. Bizde söz kestik mi her şey biter. Eğer ölmezlerse o evlilik gerçekleşir. Yaşları gelince de evlendireceğiz. Biz zaten ‘Dün söz kestik bugün hemen evlendirelim’ demedik ki. Her şeyin bir zamanı var, biz de zamanını bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘BURADA HERKES BU YAŞTA EVLENİYOR’

13 yaşındaki C.S.’nin evinden çıkarken başka bir komşusu bizi durdurup, ‘Bu köyde sanki bunlar ilk oluyormuş gelip bu garibanları mı buldunuz. Burada herkes bu yaşta evleniyor’ dedi. Kadın konuşmaya devam edince, Ali G.’nin amcası, kadını susturup, “Sus bir de köyü hedef haline getirme, karıştırma oraları” dedi.

‘KIZIMIZ 14 YAŞINDA, KEMİĞİ İRİ, 19 GİBİ DURUYOR’

13 yaşındaki C.S.’nin amcasının eşi (yengesi) Şerife G. de 13-14 yaşlarında köyde onlarca kişinin nişanlandığını öne sürerek, şunları söyledi: “Bu köyde kaçan çok fazla var onun önüne geçmek istedik. Ablası da bir yıl önce kaçmıştı. Biz de yanlış bir şey yapmasınlar diye söz kestik. Ama insanlar abartmayı seviyor. Hem bizim kızım 13 yaşında değil 14 yaşında ve kemikleri iri, 19 gibi duruyor. Hatta iri duruyor diye biz okula göndermek istemiyoruz. Nişanlandığında da çok mutlu oldu. Çünkü nişanlısını seviyor, kimse zorla bir şey yapmadı. Zorla olsaydı niye hepimiz evde olalım. Ailelerin ifadeleri alındı serbest bırakıldı. Ama insanlar kızı yaşını küçültü, çocuğun yaşını büyüttü. Biri 14, diğeri 25 yaşında. Sosyal medyada paylaşılmasaydı hiçbir şey de olamayacaktı.”

Haberin Devamı