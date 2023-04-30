Nisan ayının son gününde kar geri döndü, ekipler 1 metreyi aşan karla mücadele etti

Muş’ta, nisan ayının son gününde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde yoğun olarak etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 31 yerleşim birimi için kar temizleme çalışması yapan ekipler, yollarda 3 saate yakın mahsur kalan 10 araç ile içerisindeki vatandaşları kurtardı. Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı yüksek kesimler yeniden beyaza bürünürken İl Özel İdaresi ekipleri, nisan ayının son günü karla mücadele mesaisine yeniden merhaba dedi.



Üçevler köyünden Muş’a gelmek için yola çıkan Erol Ulaş, yaklaşık 3 saat mahsur kaldıklarını belirterek, “Gece boyunca bölgede yoğun bir kar yağışı vardı. Nisan ayının son gününde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldık. 1 metreyi bulan bir kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekipleri sağ olsun iş makineleriyle yolumuzu açtı. Yaklaşık 8-9 araç yolda mahsur kaldık. Sağ olsunlar yolumuzu açtılar. Yaklaşık 2-3 saat burada mahsur kaldık. Ekipler geldi yolumuzu açtı. Birazdan Muş’a varacağız” dedi.