Nisa bebekle ilgili son dakika gelişmesi! Bakan Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Pendik'te annesi tarafından bırakılan ve Büşra hemşire tarafından sahip çıkılan Nisa bebeğin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
07.04.2022 - 22:13 |
Bakan Koca açıklamasında, ''Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz.'' ifadelerini kullandı.