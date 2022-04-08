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Nisa bebekle ilgili flaş gelişme! Sevindiren haber geldi, Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor" dedi.

08.04.2022 - 22:41 |
Nisa bebekle ilgili flaş gelişme! Sevindiren haber geldi, Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, Pendik'te annesi tarafından bırakılan ve Büşra hemşire tarafından sahip çıkılan Nisa bebeğin sağlık durumu hakkında sevindiren gelişmeyi duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.'' ifadelerini kullandı.

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