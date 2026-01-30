Niksar’Da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA)

Tokat’ın Niksar ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed İkbal Özdemir (19), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Niksar ilçesi Kireçköprü mevkiinde meydana geldi. Muhammed İkbal Özdemir (19) idaresindeki 60 AFN 581 plakalı motosiklet, M.D. yönetimindeki 60 RF 115 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir’in hayatını kaybettiği belirledi. Muhammed İkbal Özdemir’in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Niksar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor

