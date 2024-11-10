Nikahını kıydığı kişiyle farkında olmadan evlendi! Banka hesabına girince inanamadı
Evliliklere resmiyet kazandıran nikah memurları yaşadıkları ya da karşılaştıkları birbirinden ilginç hadiselerle, nadiren olsa da filmlere konu olabilecek olayların öznesi haline gelebiliyor. Bakırköy Evlendirme Dairesinin 24 yıllık nikah memuru Gülay Otlatıcı da yaşadığı olaylarla bu memurlar arasında yer alıyor. Otlatıcı, 2021 yılında ise nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildiğini anlattı.
10.11.2024 - 11:08 | | AA