Niğde'nin 'doğal cenneti' Karagöl ve Çini Göl alarm veriyor

2 bin 500 rakımıyla doğa tutkunlarının gözdesi olan Meydan Yaylası ile Karagöl ve Çini Göl bölgesi; sorumsuz ziyaretçileri nedeniyle doğal güzelliğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Eşsiz manzarası, yılkı atları, koparılması yasak endemik bitki türleri ve dünyada sadece bu bölgede yaşayan sessiz kurbağası ile doğa harikası olarak bilinen bölge, bilinçsiz ziyaretçilerinin geride bıraktığı izler nedeniyle günden güne tahrip oluyor. Her hafta sonu yüzlerce kişinin piknik yapmak için akın ettiği Meydan Yaylası, mangal külleri, plastik atıklar ve doğrudan toprağa bırakılan çöpler nedeniyle alarm veriyor.



Biyoçeşitlilik ve yılkı atları tehlikede

Bölge; sadece görsel güzelliğiyle değil, aynı zamanda barındırdığı biyoçeşitlilikle de korunması gereken alanlar arasında yer alıyor. Ancak bazı ziyaretçilerin bilinçsiz davranışları, yılkı atlarının yaşam alanını ve nadir bitkilerin kök saldığı toprakları tehdit eder hale getirdi. Yaylaya kontrolsüzce giren yüzlerce araç, endemik bitkilerin üzerine yakılan mangal ateşi yaylanın toprak yapısını tahrip ederken endişeli ve duyarlı doğaseverler ise Karagöl ve Çini Göl yürüyüş rotasında çöp toplayarak bölgenin doğal güzelliğimi korumaya çalışıyor. Doğaseverler; bu benzersiz doğa mirasının daha fazla zarar görmemesi için bölgeyi ziyaret edenlerden yürüyüş rotalarında çöp bırakmamalarını, yetkililerden ise Meydan Yaylası'na araç girişinin yasaklanmasını, ateş yakılmasının tamamen engellenmesini, alarm veren bölgenin acilen koruma altına alınması için gerekli adımların atılmasını talep etti. Meydan Yaylası'nın kurtarılması için vakit kaybetmeden önlem alınması gerektiğini belirten çevreciler, ilgili kurumları acil olarak harekete geçmeye davet ederken doğa harikası bölgenin gelecek nesillere de güzelliği ile bırakılması ve bir çöplüğe dönüşmesini önlemek için sadece yetkililerin değil, her bireyin bu sorumluluğu taşımasını istedi.

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