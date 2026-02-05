Niğde-Pozantı otoyolunda feci kaza: İki araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.02.2026 - 21:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NİĞDE (İHA)

Niğde-Pozantı otoyolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niğde istikametine seyir halinde bulunan iki hafif ticari ticari aracın karıştığı kazada, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan 7 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

