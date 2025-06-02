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Nevşehir'de tarımı dolu ve sel vurdu!

02.06.2025 - 12:52Güncellenme Tarihi:
Nevşehir'de tarımı dolu ve sel vurdu!

Nevşehir ve çevresinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini yer yer dolu yağışına bıraktı. Sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle kentin birçok alanında tarım arazileri de sular altında kaldı. Şiddetli yağış ve dolu kent merkezi ile merkeze bağlı Sulusaray, Çat ve Nar beldeleri ile İcik, Kuyulutatlar, Karacaöen, Özyayla, Alacaşar köyleri, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabası ile Suvermez köyü, Acıgöl ilçesi ve Karapınar beldesi ile çevre köylerinin yanı sıra Avanos, Hacıbektaş, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası başlayan dolu sele neden oldu. Sel suları tarladaki kuru fasulye, patates, buğday, arpa, fasulye, kabak, domates fidesi gibi ürünlere zarar verdi.

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