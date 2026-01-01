Nevşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Nevşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.01.2026 - 22:57

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Nevşehir'de kar yağışı etkili oluyor. Nevşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Nevşehir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde 2.1.2026 Cuma günü hissedilen hava sıcaklığının eksi 15 derece seviyelerine kadar düşmesinin beklendiği, mevcut kar örtüsüne ilave olarak gerçekleşen kar yağışıyla birlikte yarın gün boyunca kuvvetli don ve buzlanma hadiselerinin etkili olabileceği tahmin edilmektedir. Yine meteorolojik veriler doğrultusunda; ulaşımda aksamalar gibi hususlar; oluşması muhtemel riskler kapsamında değerlendirildiğinden, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla; öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an Kurslarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

