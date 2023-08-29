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Nevşehir'de korkunç kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

29.08.2023 - 01:23 | | Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)
Nevşehir'de korkunç kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

 

Kaza, saat 21.30 sıralarında Nevşehir- Ürgüp yolu Üçgüzeller mevkisinde meydana geldi. Osman Çelebi (50) yönetimindeki 06 BD 4686 plakalı cip, Emirhan Şen'in kullandığı 50 BB 008 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Kazada; Osman Çelebi, Emirhan Şen, Osman Nuri Kazancı ve Can Salmanoğlu yaşamını yitirirken, Meryem Çağla Derin ile henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

Nevşehirde korkunç kaza Otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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