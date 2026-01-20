Nevşehir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
20.01.2026 - 23:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)

Nevşehir'de kamyonetin, otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 50 SA 935 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Hülya S. kontrolündeki 38 NC 309 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, cadde üzerindeki İl Jandarma Komutanlığı lojmanlarının duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Ahmet Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi ile otomobilde yolcu konumundaki 1 kişi 4 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

