Nevşehir’de dur ihtarına uymadı, kaza yaptı: O anlar kamerada

Olay, 2000 Evler Mahallesi Kafeler Bölgesi’nde meydana geldi. Trafik ekipleri, trafikte plakasız olarak seyreden motosiklet sürücüsüne dur ikazında bulundu. Ancak sürücü, ekiplerin uyarısına rağmen kaçmaya başladı.

Mahalle aralarında izini kaybettirmeye çalışan motosiklet sürücüsü, Şehit Murat Hamleci Sokak üzerinde önünde seyreden hafif ticari aracın sağından geçmeye çalıştığı sırada araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek yere düşen sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün Emirhan C. olduğu ve kullandığı motosikletin plakasının 50 AEY 698 olduğu tespit edildi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde ambulansta yapıldı Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 69 bin TL idari para cezası uygulandı.

Motosiklet trafikten men edilirken, güvenlik kameralarınca kaydedilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.