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Nesli tehlike altında! Diyarbakır'da görüntülendi

20.05.2025 - 15:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde nesli tehlike altında olan yavru "su samurları" görüntülendi.

Dicle Nehri'nde varlıklarını sürdüren yavru 4 adet yavru su samurları, bölgede bulunan vatandaş Baran Canbolat tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Görüntüde, 4 adet yavru su samurunun su yüzeyine çıktığı ve daha sonra kaybolduğu görülmekte. Öte yandan, su samurları, nesli tehlike altında olan tür olarak bilinmekte.

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