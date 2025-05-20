Nesli tehlike altında! Diyarbakır'da görüntülendi

Dicle Nehri'nde varlıklarını sürdüren yavru 4 adet yavru su samurları, bölgede bulunan vatandaş Baran Canbolat tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Görüntüde, 4 adet yavru su samurunun su yüzeyine çıktığı ve daha sonra kaybolduğu görülmekte. Öte yandan, su samurları, nesli tehlike altında olan tür olarak bilinmekte.



