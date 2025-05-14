Nemrut gece müzeciliğine eklendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Türkiye’nin tarihi ve arkeolojik zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve çeşitliliği artırmak amacıyla geçen yıl devreye alınan gece müzeciliği bu yıl da 1 Haziran-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adıyaman’daki Nemrut ören yeri de gece müzeciliğinde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut’un doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılan eserler gece 04.00-09.00 saatleri arasında açık tutulacak. Yaklaşık 10 metrelik tahtlarda sıra hâlinde oturmuş kral ve tanrı heykellerinin yüzleri güneşe doğru bakarken turistlerin günün ilk ışıklarıyla bu eşsiz manzarayı görmesi sağlanacak.

Gece gezginlerinin uğrak noktası olabilecek diğer rotalar şöyle: Antalya’daki Aspendos, Patara, Side ören yerleri, İstanbul’daki Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Galata Kulesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Nevşehir’deki Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Aydın’daki Didim ören yeri, Denizli’deki Hierapolis ören yeri, İzmir’deki Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Efes ören yeri (Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi), Muğla’daki Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Erzurum Müzesi, Samsun Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Gaziantep’te Zeugma Mozaik Müzesi.

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Gece Müzeciliği kapsamında MüzeKart sahipleri, Müzekart geçiş hakkına ek olarak 100 TL karşılığında söz konusu ören yeri ve müzeleri ziyaret etme olanağına sahip olacak.