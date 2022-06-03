Neler Oluyor Hayatta'da Diyarbakır annelerinin yürek yakan haykırışları!

Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin özel röportajı, “Neler Oluyor Hayatta”da iki bölüm halinde yayınlandı. Üçüncü bölümde ise çocuk yaşta kandırılıp, dağa kaçırılan ve sonunda PKK’dan kaçıp Mehmetçiğe teslim olan bir genç konuştu.

Terör Örgütü PKK’nın kanlı elinden kurtulan genç “Neler Oluyor Hayatta”ya konuştu. 5 yıl sonra teslim olan genç, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldi.

“İKİ GÜLÜM VARDI. BİRİ MEZARDA KURUDU, BİRİ DAĞDA SOLDU”

Terör örgütü PKK, kiminin evladını çocukken aldı elinden, kimine de kıydı. Necibe Çiftçi’nin bir evladı öldürülmüş, diğeri dağa kaçırılmıştı. “İki gülüm vardı, biri mezarda kurudu, diğeri dağda soldu” dedi. Esmer Koç “Orası zalimin yerdir.” sözleriyle haykırdı, tam 9 yıldır kızı Zübeyde’ye hasret. Hatice Levent, kızı Fadime’yi 8 yıldır arıyor. 15’inde kandırılan evladı için haykıran da var, gencecik kızını arayan da… Onlar içlerini “Neler Oluyor Hayatta”ya döktü, acılarını paylaşıp, evlatlarına seslendiler. “10 dakika görsem yeter” feryatlarına gözyaşları karıştı. Yüreği yanan anneler babalar “Gelin vatanınızda şereflice ölün” dediler evlatlarına.

İNFAZLAR, İNTİHARLAR, TACİZLER… İŞTE PKK’NIN KİRLİ YÜZÜ

Hain terör örgütü PKK, dağa kaçırdığı çocukları nasıl köleleştiriyor? 5 yıl terör örgütünün elinde kaldıktan sonra teslim oldu, dağda yaşadıklarını Neler Oluyor Hayatta’ya anlattı. Babasının vefat ettiği zaman da kendisini kandırdıklarından bahsederek “Bizi etkilemek için okul çıkışlarından gelip bizi aldılar, zorla eylemlere soktular. Evden, aileden soğuttular. 14 yaşında da beni “Ailenize yardım edeceğiz” deyip Lice’den Irak’a götürdüler” dedi. Kuryeler aracılığıyla götürüldüklerinden bahsederek “Kuryeler çocukları parayla PKK’ya satıyor” dedi. Dağda yaşadıklarından bahsederken de “Orada doğanları çekirdek kadro olarak yetiştiriyorlar” dedi. Dönmek isteyenleri hapse attıklarını, öldürdüklerini, kız çocuklarının taciz edildiğini, hakaret edildiği için hamile bir kadının 24 yaşında intihar ettiğini anlattı ve “Teslim olun” çağrısında bulundu.

“DAĞDA, DİYARBAKIR ANNELERİNDEN BAZILARININ EVLATLARINI GÖRDÜM”

PKK’nın elinde olduğu dönemde Diyarbakır annelerini izlemelerine izin vermediklerini anlattı. O şimdi ailesinin yanında. Evlat nöbetindeki anne- babalar ise umutla çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor. “Dağda, Diyarbakır annelerinden bazılarının evlatlarını gördüm” diyen genç “Neler Oluyor Hayatta” aracılığıyla Diyarbakır anneleriyle buluştu. İçlerindeki büyük hasretle evlatlarını soran aileler, dağdaki zulmü duydukça gözyaşlarına boğuldu.