Narin Güran cinayetinde 15 sanık için karar çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024’te öldürüldükten 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran davasına ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4’üncü duruşması bugün görüldü.

Narin Güran cinayeti davasında yargılanan tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) yargılandığı 4'üncü duruşma yaklaşık 11 saat sürdü.

Yapılan son savunmalardan sonra, mahkeme karar için duruşmaya 30 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, savcının verdiği mütalaa kapsamında, Birsen, Maşallah ve Fuat Güran'a 'suçluyu kayırma suçundan' 3 yl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, aralarında tutuklu Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya'ya 'suçluyu kayırma suçundan' 3 yl 5 ay hapis cezası verdi.

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Mahkeme, tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'a 'suçluyu kayırma suçundan' 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, suça sürüklenen çocuklardan Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A.'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, diğer iki çocuk sanık M.G. (16) ve İ.K. (17) 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verip cezayı erteledi.

ÜÇ TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tutuklu 3 sanığın tutukluluklarını göz önünde bulundurarak tahliye edilmelerine karar verdi. Narin Güran cinayetinde 2'inci davada tamamlanırken, 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce gerekçeli karar yazıldıktan sonra dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderilecek.