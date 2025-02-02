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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Erzincan’a nakledildiler

02.02.2025 - 10:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Erzincan’a nakledildiler

Narin cinayeti sanıklarından anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran Erzincan'daki cezaevine nakledildi.

Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Dört sanık farklı cezaevlerine sevk edildi. Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran dün karayoluyla Erzincan'a, amca Salim Güran Erzurum'a gönderildi. Narin'in cansız bedenini dereye gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar ise Adana'ya sevk edildi.

Güran ailesinden üç sanık, 'iştirâk halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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