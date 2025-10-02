Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! 3 kişi tahliye edildi

Haberin Devamı

Diyarbakır​'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde sır perdesi hala aralanamadı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bir çuvalın içerisinde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı.

5 SANIĞA 'SUÇLUYU KAYIRMA'DAN 2 AYRI İDDİANAME

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (16), İ.K. (17) ve R.A. (16) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

KARARLA BİRLİKTE TUTUKLU 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, 30 Mayıs'taki davanın 4'üncü duruşmasında kararını açıkladı. 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 15 sanıktan tutuklu Birsen, Fuat ve Maşallah Güran 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'Suçun sabit olduğu kanaatine varılmış olması, sanıkların soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklulukta geçirdiği süre ve üzerine atılı eylemin cezasının niteliği, hükmedilen ceza miktarı göz önüne alındığında tutuklamanın bu aşamada ölçülü olduğu ve bu kapsamda adli kontrolün yetersiz olacağı kanaatine varılmış olması' gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklar Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınıp ayrı ayrı tahliyeleri yönünde karar verdi.Tutuksuz sanıklardan Hediye Güran'ı 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'ı 3 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, suça sürüklenen çocuklar R.A'ya 1 yıl 3 ay, M.G. ve İ.K.'ye ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.Suça sürüklenen 3 çocuğun, 'Çocuk Koruma Kanunu'nun 23'üncü maddesi gereğince 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar veren mahkeme, sanıklar Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuk M.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sonlandırılmasına hükmetti.

3 SANIK DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi tarafından bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, ‘Suçluyu kayırma’ suçundan yargılanan sanıklar Maşallah Güran, Fuat Güran ve Birsen Güran’ın yapılan duruşma ve incelemeler sonucunda tahliyelerine karar verildiği belirtildi. Böylece 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuklu sanık kalmadı.

