Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti! Aile 'adalet nöbetine' başlayacak

5

Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin'i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.