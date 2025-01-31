Narin cinayeti davasında yeni gelişme! Savcı Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı yetersiz bulan Diyarbakır Başsavcılığı gerekçi kararının ardından karara itiraz etti. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nden kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Eğertutmaz Deresi yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

SAVCILIK, İSTİNAF MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı yetersiz bulan Diyarbakır Başsavcılığı gerekçi kararının ardından karara itiraz etti. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.