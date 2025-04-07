Myanmar'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk ekip yurda döndü

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremin ardından yapılan ulusal çağrı üzerine bölgeye giden GEA Arama Kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Bangkok üzerinden Myanmar'ın başkenti Nepido'ya ulaşan ekip, ülkede arama kurtarma çalışmalarını koordine eden itfaiye teşkilatının görevlendirmesi ile depremde yıkılan Aye Chan Tar otelinin enkazında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Depremin 5'inci gününde 26 yaşındaki bir otel çalışanını enkazdan sağ olarak kurtaran ekip, 6'ncı günde, depremde 121 saat sonra 1 kişiye daha canlı olarak ulaşmayı başardı. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra, insani yardım paketlerinin dağıtılması ve çocuklarla beraber oyun ve aktivite etkinlikleri gibi başka görevler de gerçekleştirdi.

ETKİN BİR ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI YAPTIK

Myanmar'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren takım lideri Ali Onur Günçel, "GEA arama kurtarma derneği olarak AFAD'ın izniyle büyükelçiliğimizin himayesinde Mynmar'da bulunduk. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye, bir de el olmaya gayret ettik. Oradaki itfaiye teşkilatının görevlendirmesiyle birlikte yaptığımız ortak çalışmayla etkin bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Depremin 5 ve 6'ncı gününde olmak üzere iki kazazedeyi kurtardık" dedi.