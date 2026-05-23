Muş’un Hasköy ilçesinde korku dolu anlar: Belediye ekipleri harekete geçti

Haberin Devamı

Evlerinin çevresinde büyük bir yılan gören aile durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak ekiplerin müdahalesi sırasında yılan kaçarak evin temel kısmında bulunan deliğe girip gözden kayboldu.

İLGİLİ HABER Meteoroloji tarih vererek 34 ili uyardı! Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak sel ve su baskınlarına karşı dikkat

Haberin Devamı

Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, ekipler yılanın yeniden ortaya çıkması halinde tekrar müdahalede bulunacaklarını belirtti.

Olay yerine gelen itfaiye personeli Serdar Öztürk, aile bireylerinin ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, "Yılanı yakalamaya çalışırken temelin alt kısmına girdi. Büyük bir yılandı. Tekrar çıkarsa aile bizi yeniden çağırırsa gelip müdahale edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER Rize çay bahçelerinde hasat işlemi başladı! ÇAYKUR sezonun ilk 3 gününde 5 bin 600 ton çay aldı

Evin çevresinde sık sık yılan gördüklerini ifade eden Kenan Akçil ise, "Yaklaşık 3 metre boyundaydı ve oldukça kalındı. Çocuklarıma ve aileme zarar verecek diye korkuyoruz. Belediye ekipleri gelip müdahale etti ancak yılan deliğe kaçtı. Tekrar çıkarsa yeniden ekiplerden yardım isteyeceğiz" diye konuştu.