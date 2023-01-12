Müstehcen fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla yargılanan fenomen Merve Taşkın'dan flaş savunma!

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ın, hakkında yapılan ihbar sonucu sosyal medya hesabı üzerinden teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Merve Taşkın ve avukatları hazır bulundu.

"Müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların da müstehcen olduğunu düşünmüyorum’’

Duruşmada savunma yapan sanık Taşkın, kimlik tespiti sırasında mahkemeye belli bir adresinin olmadığını ve adresinin sürekli değiştiğini söyledi. Savunma yapan sanık Taşkın, söz konusu sitenin dolandırıcı bir site olduğunu sonradan kaldırıldığını ve kendisinin de mağdur olduğunu söyleyerek, ‘’Ben siteye Mart 2022’de üyelik yapmıştım bir iki ay sonra üyeliğimi sonlandırdım. Siteyi takipçi sayımı artırmak amacıyla sosyal medya gibi kullandım. Ben bu sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu olan ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların da müstehcen olduğunu düşünmüyorum’’ ifadelerini kullandı.

"Sitede paylaşmış olduğum resim ya da videoları sadece izin verdiğim kitle görebiliyordu’’

Savunmasına devam eden sanık Taşkın, ‘’Beni ihbar eden kişinin ablasıyla husumetim olması sebebiyle beni manipülasyon etmek amacıyla böyle bir şikayette bulunulduğunu düşünüyorum. Çok zor durumda kaldığımı düşünüyorum. Söz konusu sitede paylaşmış olduğum resim ya da videoları sadece izin verdiğim kitle görebiliyordu. Herkese açıklık durumu söz konusu değildi’’ ifadelerini kullandı. Duruşmada sanık avukatları, müvekkiline iftira atılması sonucu burada yargılandığını söyleyerek mahkemeden beraatını talep ettiler. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merve K. isimli kişinin, şüpheli Merve Taşkın’ın sosyal medya hesabı üzerinden teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraflar paylaştığı yönünde şikayetçi olduğu anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Merve Taşkın’ın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.