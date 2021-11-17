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Müstehcen çocuk videosu paylaşan şüphelilere operasyon

İstanbul'da merkezli 9 ilde müstehcen çocuk videosu paylaşan, 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

17.11.2021 - 10:32 |
Müstehcen çocuk videosu paylaşan şüphelilere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu'nca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım uygulamasında gruplar kuran ve müstehcen çocuk videoları paylaşan şüphelilere yönelik harekete geçti.

Ekipler, 9 Kasım Salı günü İstanbul merkezli, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Ordu, Mersin, Kahramanmaraş ve Erzurum olmak üzere toplam 9 ilde 18 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 hard disk, 10 hafıza kartı ve 10 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Müstehcen çocuk videosu paylaşan şüphelilere operasyon

Ekiplerce, yakalanan 16 şüpheliden 7'sinin işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 9 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

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