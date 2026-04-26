Mustafa Varank'tan Saatlik Mahsuplaşma mesajı: Yatırımcılar ilave yük getireceğine inanıyor!

EPDK ve Rekabet Kurumu tarafından “Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi” düzenlendi. Antalya’daki zirveye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve sektör temsilcileri katıldı.

GÜVEN VEREN TÜRKİYE

Zirvenin açılışında bir konuşma yapan TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonu Başkanı Varank, yaşanan küresel türbülansta Türkiye'nin uyguladığı çok boyutlu enerji, tedarik ve kaynak çeşitlendirmesi stratejileri ile güven veren, öngörü sunan bir ülke olarak ayrıştığını ifade ederek “Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde enerjide tam bağımsızlık hedefine kararlı bir şekilde sabırla ve azimle ilerlemeye devam ediyor.” dedi.

ESNEK BİR YAPI

Varank, böyle bir coğrafyada Türkiye’nin enerji politikasında rehavetin söz konusu olamayacağına değinerek “Bizim için arz güvenliği bir tercih değil milli bir zorunluluk. Bu sebeple tek kaynağa, tek güzergaha, tek tedarikçiye bağımlı olmayan, çeşitlendirilmiş, dengeli ve esnek bir yapı kurmak mecburiyetindeyiz.” diye konuştu.

LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR PROJELER

Türkiye’nin lisanssız yenilenebilir enerji projelerinde geçmişten gelen bir tecrübesi bulunduğunu hatırlatan Varank, “Süresi dolan yatırımlarla ilgili sektörden farklı talepler, değerlendirmeler var. Bu hususu gündeme almamız gerektiğine inanıyorum. Lisanssızlar konusunda sektörü bilgilendirmek ve öngörülebilir bir ortam oluşturmak mecburiyetindeyiz.” dedi.

İLAVE YÜK ENDİŞESİ

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,

EPDK’nın lisanssız elektrik üretiminde 1 Nisan’da değişikliğe giderek üretim ve tüketimde aylık yerine saatlik bazı esas alınmasına ilişkin kararını da gündeme getirdi. “Saatlik mahsuplaşma” sisteminde, kendi elektrik tüketimi için üretim yapan özellikle sanayicilerin ve turizmcilerin bir endişesi olduğunu aktaran Varank, “Bizim ilan ettiğimiz mevzuata göre yatırım yapan arkadaşlarımız, saatlik mahsuplaşmanın onlara ilave yük getireceğine inanıyor. Fizibilitesini yapmış, kredisini çekmiş arkadaşlarımız bu sürelerin uzayacağına, fizibilitelerinin bozulacağına inanıyor.” diye konuştu.

DESTEK İSTEDİ

Bu yönde telefonlar aldığına değinen Varank, “Enerji Bakanlığımızın, EPDK’mızın bu hususu tekrar değerlendirmesinin faydalı olacağına inanıyorum. Avrupa’da talep azalırken sanayicimiz maliyetlerini düşürecek farklı arayışlara yönelmişken sizlerden ricam, bu saatlik mahsuplaşma meselesini tekrar bir değerlendirmemiz, burada farklı bir yola gitmenizdir. Bu hususta sizin desteğinizi rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Varank, nükleer teknolojiler meselesinde de regülasyon tarafının ön açıcı olmasında fayda bulunduğunu da sözlerine ekledi.