Muş’ta yaralı halde bulundu! İşçiler görür görmez telefona sarıldı

VEDAŞ çalışanları, müdürlük binasının bahçesinde uçamayan ve bitkin halde olan puhu kuşunu fark etti. Duyarlılık gösteren çalışanlar, kuşu güvenli bir şekilde kutuya koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı puhu kuşunu teslim alarak tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürdü. Yetkililer, kuşun gerekli bakımlarının yapılmasının ardından tekrar doğaya salınacağını belirtti.

Puhu kuşunun tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şubesi ekiplerine teslim ettiklerine ifade eden VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaralı hayvanın tedavisini yaptıktan sonra tekrardan doğaya salacak. Bu konuda biz kendilerine çok teşekkür ederiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinin doğal hayatı koruma ve yasak avcılıkla mücadelesini de takdir ediyorum" dedi.