Muş’ta tipi etkili oldu Hasköy-Mutki yolu ulaşıma kapatıldı

Edinilen bilgilere göre, 49-30 KK numaralı Hasköy-Mutki il yolunun 0+000 ile 9+000 kilometreleri arası yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 19.00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatıldı.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Öte yandan, karla mücadele ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.